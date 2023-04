Povertà educativa, il Corecom Calabria nomina la commissione giudicatrice del Premio di qualità

Sono il giornalista del Sole 24Ore Giuseppe Chiellino, la produttrice cinematografica Guia Invernizzi Cuminetti e il Presidente del Co.Re.Com. Veneto, Marco Mazzoni Nicoletti, i componenti della Commissione giudicatrice nominata dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Calabria con il compito di assegnare il Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi sul tema della povertà educativa per l’anno 2022. Il riconoscimento sarà consegnato ai partecipanti il prossimo 19 marzo – nella sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria - nel corso della “Giornata sulla povertà educativa”.

Il premio ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sul tema della povertà educativa e incentivare la produzione di contenuti di qualità sulla tematica da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali e degli organi di informazione locali, fornendo al contempo un forte stimolo allo sviluppo del territorio calabrese e un'opportunità di approfondimento sulle tematiche in materia di tutela dei minori.

Il presidente del Co.Re.Com. Calabria, Fulvio Scarpino, e i componenti Mario Mazza e Pasquale Petrolo, hanno ritenuto opportuno individuare una commissione giudicatrice composta da esperti in materia di comunicazione e nelle tematiche relative alla Povertà educativa, che svolgeranno le proprie funzioni a titolo gratuito.

A svolgere il ruolo di presidente sarà il giornalista del Sole 24Ore Giuseppe Chiellino. Nato in Calabria, vive e lavora a Milano. A lungo corrispondente a Bruxelles, dall’agenzia di stampa Radiocor è passato al Sole 24 Ore, prima alla redazione web e poi alla “carta”. Lavora nell’ufficio centrale del quotidiano: si occupa di temi europei e in particolare della politica di Coesione e dei fondi strutturali che rappresentano un terzo del bilancio dell’Unione europea.

Importante è il contributo della produttrice cinematografica Guia Invernizzi Cuminetti, titolare della Addictive Ideas srl, società di produzione fondata alla fine del 2016 , composta da professionisti dell’Entertainment provenienti dal mondo del Cinema e della Serialità americana (Blumhouse Productions, Wonderland Sound and Vision, The Mark Gordon Company), da grandi programmi televisivi italiani di successo (Masterchef, L’Isola dei Famosi, Scherzi a Parte, Bake Off) e dal mondo dei reportage e della fotografia per riviste e quotidiani tra i più prestigiosi del nostro Paese.

Marco Mazzoni Nicoletti, dal 2021ricopre il ruolo di presidente del Co.Re.Com Veneto, dopo esserne stato componente anche nel quinquennio 2016.2021. E’ avvocato, titolare di uno studio che si occupa in particolare di Diritto amministrativo, Diritto Urbanistico, Diritto civile, Assistenza e difesa stragiudiziale di militari e assistenza e difesa nei giudizi di responsabilità amministrativa-contabile avanti alla Corte dei Conti.

