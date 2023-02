Operazione “Action day” in Calabria, soldi sporchi reinvestiti (anche) nel calcio NOMI

Maurizio Rullo, imprenditore 55 anni, originario della Locride ma in attività ormai da decenni nel Nord Italia, è stato fra l’altro presidente del Novara Calcio, squadra che, dopo la promozione ottenuta l’anno scorso dalla serie D, milita nel campionato professionistico di serie C. E c’è anche lui tra le 18 persone destinatarie di misure cautelari personali, tra cui una mezza dozzina di provvedimenti restrittivi in carcere, finite nelle maglie della vasta operazione anticrimine coordinata dai magistrati antimafia della Dda di Milano, scattata ieri all’alba, denominata “Black Steel” e sviluppatesi sull’asse Germania-Lombardia-Piemonte-Calabria.

La maxioperazione, compiuta dagli investigatori del Gruppo carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica di Milano, è coordinata dalle Procure di Milano, Reggio Calabria e Monaco di Baviera. Gli investigatori hanno sottoposto a sequestro preventivo quote e beni di 2 compendi aziendali, materiale informatico, nonché conti correnti e beni di proprietà per un valore di 90 milioni di euro, in Italia e in Germania.

Le misure cautelari

In carcere

Antonio Casile - Reggio Calabria, 1969

Marcello Cianci - Napoli, 1971

Antonio Pisano - Bivongi, 1950

Maurizio Rullo - Locri, 1967

Giovanni Sampino - Monaco di Baviera, 1967

Claudio Stocchi - Sesto San Giovanni, 1964

Arresti domiciliari

Luigina Franzè - Crotone, 1990

Ylenia Damone - Legnano, 1994

Chiara Mantovan - Borgomanero, 1973

Igor Marangoni - Torino, 1975

Davide Manera - Varese, 1976

Marina Moruz - Romania, 1981

Laura Piredda - Oristano, 1975

Maria Cristina Scafidi - Catania, 1991

Obbligo di dimora

Giovanni Di Maggio - Cittiglio, 1968

Vito Galati - Palermo, 1961

Salvatore Mastrosimone - Caltanissetta, 1979

Mauro Parolin - Carnago, 1964

