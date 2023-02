Clamoroso Superenalotto: 36 milioni vinti in Calabria tra Reggio, Catanzaro, Crotone, Rende e Lamezia

Trecentosettantuno milioni di euro. Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l’ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L’estrazione del giovedì, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. E’ stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record - segnala l'agenzia Agimeg - centrato questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ma 18 quote sono state vinte anche in Sicilia (9) e Calabria (9).

Ecco il dettaglio delle vincite

Numero quote Ricevitoria Indirizzo

3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)

2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)

1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)

1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)

1 CAFFE’ MERAVIGLIAO STATALE 106 BIVIO MARINA DI STRONGOLI SNC STRONGOLI (KR)

1 TABACCHI DURANTE VIALE DEI MILLE 166 LAMEZIA TERME (CZ)

1 BAR DE CHIARA VIA KENNEDY 140 RENDE (CS)

1 TABACCHI BATTAGLIA CORSO VITTORIO VENETO 86 RAGUSA (RG)

1 SISAL MATCH POINT VIA TOMMASO CAMPANELLA 204 CATANZARO (CZ)

1 KROTON BAR VIA V. VENETO 104 CROTONE (KR)

1 BAR MARACANA’ VIALE S. MARTINO IS.12 403/07 MESSINA (ME)

1 TABACCHI VIA GAETANO LA LOGGIA 186 A PALERMO (PA)

1 TABACCHI RANDAZZO VIA FALCONE E BORSELLINO 39 MARINEO (PA)

1 TABACCHI VIALE E BERLINGUER 1 SOMMATINO (CL)

1 TABACCHI CORSO VITTORIO EMANUELE 256 VILLABATE (PA)

© Riproduzione riservata