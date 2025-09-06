Catanzaro, Premio Fondazione Mimmo Rotella a Paolo Sorrentino: la cerimonia nel contesto dell'82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia

Il Premio Fondazione Mimmo Rotella 2025 è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino, figura centrale del cinema contemporaneo, autore di un linguaggio inconfondibile capace di coniugare la tradizione cinematografica italiana con una visione personale e universale, in cui convivono introspezione, ironia, sguardo visionario, e un’estetica che dialoga costantemente con la storia dell’arte. Il Premio è stato conferito per la coerenza di un percorso autoriale che ha saputo dare lustro al cinema italiano nel mondo e per l'intensità con cui La Grazia si propone come un'opera autenticamente originale, problematica e poetica in grado di porci di fronte alle nostre coscienze.

Si è svolta nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, sul Canal Grande, la cerimonia di consegna della ventiquattresima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella , evento collaterale della 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia . Il riconoscimento – istituito nel 2001 per volontà di Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 – Milano 2006) – celebra la feconda relazione tra i linguaggi del cinema e delle arti visive. Un omaggio alla settima arte, che ha rappresentato uno dei temi fondamentali nell’immaginario e nella poetica del Maestro del décollage.

La motivazione del Premio

Con La Grazia, Paolo Sorrentino conferma la sua straordinaria capacità d'integrare profondità narrativa, intensità visiva e raffinata ricerca estetica. Il film si muove tra realtà e trascendenza affrontando i temi universali della fede, del destino e della fragilità umana con una sensibilità capace di coinvolgere intensamente lo spettatore. Lo sguardo poetico e visionario del regista napoletano si intreccia con la forza evocativa delle immagini in un linguaggio cinematografico in costante dialogo con l'estetica e l'arte contemporanea. L'eredità artistica di Mimmo Rotella e in particolare dei suoi décollages si evidenzia in elementi quali la frammentazione, la memoria, la rielaborazione del reale intesi come strumenti necessari per ripensare il presente e costruire nuovi immaginari.

A consegnare il Premio – un’opera originale del Maestro Mimmo Rotella – sono stati Nicola Canal, Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Gianvito Casadonte, Direttore Artistico del Premio, e rappresentanti delle istituzioni culturali e del mondo del cinema internazionale.