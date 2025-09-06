Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Bella come il cinema, Festival e rassegne in tutta la Calabria: in corso la IV edizione del progetto promosso dalla Film Commission

di

Sono 26 i progetti ammessi a contributo: 15 Festival e 11 rassegne cinematografiche per la IV edizione del progetto “Bella come il cinema” promosso e sostenuto dalla Calabria Film Commission. Le manifestazioni, iniziate a partire dal mese di giugno, si svolgeranno fino al prossimo autunno. Come un grande evento itinerante, dal Pollino allo Stretto, le località interessate toccheranno luoghi iconici e città della Calabria, lungo un itinerario di proposte diversificate per genere e format, pensate per il pubblico della regione, gli appassionati di settore e i turisti. Un modo coinvolgente per scoprire una Calabria creativa, bella, con una proposta culturale di livello, anche attraverso le suggestioni che il cinema sa offrire. Calabria, bella come il cinema.
