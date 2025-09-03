«Ammazzare stanca»: lo ’ndranghetista pentito nel bel film di Daniele Vicari presentato a Venezia e girato in Calabria

«Se mi avessero detto che non sarei potuto venire a Venezia perché schierato coi palestinesi, sarei venuto e mi sarei preso i fischi». Il regista Daniele Vicari, presentando alla stampa il suo attesissimo film «Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino» (sezione Venezia Spotlight) si schiera per la libertà d’espressione e dell’informazione. Il film sulla vera storia del pentito di ’ndrangheta Antonio Zagari (morto nel 2004 in un incidente in moto), reggino di San Ferdinando , noto per aver usato la scrittura come mezzo di rinascita e libertà, acquista ulteriore significato: «In questi giorni abbiamo visto tante persone avere paura di esprimere il proprio parere su quello che stanno facendo Israele, Putin e Trump. In tal senso la vicenda di Antonio è esemplare: noi possiamo riconoscerci in lui, senza paura d’essere fraintesi; ed è la forza di un genere narrativo in cui si riconoscono tutti i frustrati del mondo, ed io tra questi».

Girato tra Emilia e Calabria, con riprese a Lamezia, Spezzano e Camigliatello, San Luca e Bovalino, il film – liberamente ispirato all’omonimo memoriale di Zagari, edito da Aliberti e adattato dal regista con Andrea Cedrola – utilizza gli stilemi del crime per raccontare la storia di un giovane (Gabriel Montesi) che inizia a scrivere in carcere, dopo aver compiuto diverse azioni criminali. Mentre i suoi coetanei a metà degli anni ’70 si ribellano ai poteri forti, Antonio indirizza la sua protesta contro il padre Giacomo (Vinicio Marchioni), capobastone trapiantato in Lombardia. «Ponendosi la domanda: “chi sono io?”, Zagari ci parla di libertà – ha detto il regista – si rende conto di non essere libero, soprattutto per colpa del padre, che lo vuole suo soldato».

La storia pone inoltre una questione etica importante. «Ci siamo addormentati per alcuni decenni e poi ci siamo accorti che uccidere era tornata ad essere una cosa che si può fare – ha continuato Vicari – . Sei davanti a casa mia, ti posso uccidere; sei un mio vicino, ti posso uccidere; sei un popolo che mi dà fastidio, ti posso uccidere. Invece l’esperienza di un assassino ci è utile perché ci insegna che se uccidi rinunci a te stesso, uccidi anche un po’ di te. E il fatto che Zagari abbia intitolato il suo memoriale “Ammazzare stanca”, parafrasando “Lavorare stanca” di Pavese, è estremamente interessante perché vuol dire che ha incontrato sulla sua strada la poesia, e si è fatto domande più profonde. È uno scrittore illetterato con la consapevolezza narrativa di un autore navigato».