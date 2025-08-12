Film Commission, la Calabria brilla al Festival di Locarno con “Il Vangelo di Giuda” di Base e “Io non ti lascio solo” di Cattani

Doppio sigillo e consensi del pubblico per i due film sostenuti dalla Calabria Film Commission alla

78° edizione del Festiva di Locarno: “Io non ti lascio solo”, di Fabrizio Cattani, inserito nella

sezione “Locarno Kids” del festival, e “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, proiettato l'11

agosto fuori concorso nella kermesse svizzera. Tra qualità del racconto e promozione del territorio, i due film hanno presentato i luoghi della

Calabria con l’utilizzo di maestranze calabresi, ben 106 complessivamente nelle due opere. Un

risultato importante di crescita costante dell’intero settore, con le naturali ricadute positive.

Alle due proiezioni in Svizzera era presente la Fondazione Calabria Film Commission con il

presidente Anton Giulio Grande che ha portato il saluto evidenziando come “la presenza ad uno dei

più prestigiosi e storici festival internazionali, con lavori di genere diverso ma incentrati su una

forte promozione del territorio, è un segnale di continua crescita del settore. I due film presentano

scenari diversificati di grande rilievo storico-paesaggistico, con il prezioso lavoro di maestranze

calabresi”.

“Il Vangelo di Giuda” – a presentarlo al Palacinema al pubblico è arrivato il direttore artistico del

Festival di Locarno, Giona A. Nazzaro – prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Pictures e

Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda, è stato girato per quattro settimane nei territori

dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano – Rossano (Abbazia del Patire), nelle

bellezze di Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), nei paesaggi del Parco Nazionale

della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte

Cocuzzo), Cosenza (Castello Svevo, centro storico). Con 71 i professionisti calabresi coinvolti nelle

riprese. Il cast, inoltre, vanta interpreti di fama internazionale, la splendida voce narrante di Giancarlo

Giannini e, poi, le interpretazioni di Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo

Galluzzo, Ada Roncone e con Darko Peric e John Savage.