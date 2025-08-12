Film Commission, la Calabria brilla al Festival di Locarno con “Il Vangelo di Giuda” di Base e “Io non ti lascio solo” di Cattani

Doppio sigillo e consensi del pubblico per i due film sostenuti dalla Calabria Film Commission alla
78° edizione del Festiva di Locarno: “Io non ti lascio solo”, di Fabrizio Cattani, inserito nella
sezione “Locarno Kids” del festival, e “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, proiettato l'11
agosto fuori concorso nella kermesse svizzera.
Tra qualità del racconto e promozione del territorio, i due film hanno presentato i luoghi della
Calabria con l’utilizzo di maestranze calabresi, ben 106 complessivamente nelle due opere. Un
risultato importante di crescita costante dell’intero settore, con le naturali ricadute positive.
Alle due proiezioni in Svizzera era presente la Fondazione Calabria Film Commission con il
presidente Anton Giulio Grande che ha portato il saluto evidenziando come “la presenza ad uno dei
più prestigiosi e storici festival internazionali, con lavori di genere diverso ma incentrati su una
forte promozione del territorio, è un segnale di continua crescita del settore. I due film presentano
scenari diversificati di grande rilievo storico-paesaggistico, con il prezioso lavoro di maestranze
calabresi”.
“Il Vangelo di Giuda” – a presentarlo al Palacinema al pubblico è arrivato il direttore artistico del
Festival di Locarno, Giona A. Nazzaro – prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Pictures e
Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda, è stato girato per quattro settimane nei territori
dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano – Rossano (Abbazia del Patire), nelle
bellezze di Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), nei paesaggi del Parco Nazionale
della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte
Cocuzzo), Cosenza (Castello Svevo, centro storico). Con 71 i professionisti calabresi coinvolti nelle
riprese.
Il cast, inoltre, vanta interpreti di fama internazionale, la splendida voce narrante di Giancarlo
Giannini e, poi, le interpretazioni di Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo
Galluzzo, Ada Roncone e con Darko Peric e John Savage.
Per “Io non ti lascio solo”, invece, il nuovo film di Fabrizio Cattani, tratto dal romanzo omonimo di
Gianluca Antoni edito da Salani, e prodotto da Gianluca Curti, Emanuele Nespeca, Elisabetta Olmi
e Tilde Corsi, il montaggio è di Paola Freddi e la colonna sonora di Luca D’Alberto.
Le riprese di “Io non ti lascio solo” si sono svolte per ben 4 settimane in Calabria tra Camigliatello
Silano e i comuni di Spezzano, Celico, San Giovani in Fiore, Rende, Castrolibero e Cosenza. La
produzione è di Minerva Pictures, Solaria Film, Ipotesi Cinema e RC Produzione. Nella troupe
hanno lavorato 35 unità calabresi, su 50 che hanno composto il team che ha lavorato sul territorio.
Applausi ed emozione del pubblico nella sala Kursaal del Casinò di Locarno.
