Calabria film Commission con due film al Festival di Locarno: “Il Vangelo di Giuda” e “Io non ti lascio solo”

“Il Vangelo di Giuda” prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Picturese e Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda, è stato girato per quattro settimane nei territori dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano – Rossano (Abbazia del Patire), Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), Parco Nazionale della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte Cocuzzo), Cosenza (Castello Svevo, centro storico). 71 i professionisti calabresi coinvolti nelle riprese.

La Calabria sarà presente con due film al Festival di Locarno che si terrà in Svizzera dal 6 al 16 di agosto, “Il Vangelo di Giuda” , diretto da Giulio Base, fuori concorso nelle kermesse svizzera e “ Io non ti lascio solo” , di Fabrizio Cattani, inserito nella sezione “Locarno Kids” del festival.

Il cast è composto da interpreti di fama internazionale del calibro di Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo Galluzzo, Ada Roncone e con Darko Peric e John Savage.

“Io non ti lascio solo”, invece, il nuovo film di Fabrizio Cattani (Maternity Blues, Cronaca di una passione), tratto dal romanzo omonimo di Gianluca Antoni edito da Salani, è prodotto da Gianluca Curti, Emanuele Nespeca, Elisabetta Olmi e Tilde Corsi, vanta la direzione della fotografia del David Di Donatello, Fabio Olmi (Il mestiere delle armi, Basilicata coast to coast), il montaggio di Paola Freddi (Another End, Iddu) e la colonna sonora di Luca D’Alberto (L’alfabeto di Peter Greenway, La scelta). Si tratta di una pellicola emozionante e appassionata, in grado di giocare sul filo di generi diversi: come una favola moderna, la storia si svolge in modo incalzante e inaspettato, tingendo quello che sembra un classico coming-of-age dei colori affascinanti del noir.