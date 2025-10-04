Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Seconda Categoria, resi noti organico e gironi della stagione 2025/2026 in Calabria

Sessanta squadre ai nastri di partenza, ammesse in tre tra le non aventi diritto

di

Il Comunicato Ufficiale numero 46 del Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2025/2026. Confermati i numeri ed il format dello scorso anno: sessanta squadre ai nastri di partenza, suddivise in cinque gironi da dodici ciascuno.

Inoltre, a seguito della rinuncia di Academy Girifalco, Saline Joniche e San Lorenzo Bellizzi, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione tra le non aventi diritto di Academy Galatro, Nuova Real Sorrento e Real Cotronei.

Nessun obbligo di fuoriquota, mentre l’inizio del campionato è stato posticipato a domenica 12 ottobre. I calendari verranno diramati con apposita pubblicazione dalle rispettive delegazioni.

 

ORGANICO CAMPIONATO - aventi diritto:

ANTONIMINA di Antonimina  
ATLETICO CORIGLIANO di Corigliano Rossano  
ATLETICO FEROLETO di Feroleto Antico  
AUDACE SAN MARCO di San Marco Argentano  
BELVEDERE CALCIO di Belvedere Marittimo  
BRIATICO di Briatico  
C.S.P.R. 94 di Caulonia  
CALOPEZZATI L. POLICASTRO di Calopezzati  
CITTÀ DI APRIGLIANO di Aprigliano  
CITTÀ DI CARIATI di Cariati  
CITTÀ DI TROPEA di Tropea  
COLOSIMI CALCIO di Colosimi  
COMPRENSORIO VIBONESE di Ionadi  
CONFLENTI di Conflenti  
CROPALATI A.S.D. di Cropalati  
FAGNANO di Fagnano Castello  
FRANCAVILLA LAGARIA di Francavilla Marittima  
FRANCICA di Francica  
KENNEDY J.F. AQUILE di Catanzaro  
KOMUNICANDO IKST di Cosenza  
MAC 3 di Serrastretta  
MDA BELVEDERE DI SPINELLO di Belvedere Di Spinello  
MELICUCCHESE di Melicucco  
MILETO di Mileto  
N.P. SAN DEMETRESE 2021 di San Demetrio Corone  
NEW F.G. SPORTING CROTONE di Crotone  
NUOVA GRISOLIA CALCIO di Grisolia  
NUOVA MEDIMO ORATORI di Dinami  
PAPANICE CALCIO di Crotone  
PIANOPOLI di Pianopoli  
POL. CITTÀ DI PALIZZI 1950 di Palizzi  
RAFFAELE NICASTRO di Lamezia Terme  
REAL CROPANI di Cropani  
REAL JANO di Catanzaro  
REAL MALVITO 2024 di Malvito  
REAL SOVERIA SIMERI di Soveria Simeri  
REAL TAURIANOVA di Taurianova  
RICADESE di Ricadi  
SAN CALOGERO CALIMERA di San Calogero  
SAN COSTANTINO CALABRO di San Costantino Calabro  
SAN FERDINANDO 1882 di San Ferdinando  
SAN MICHELE DONNICI di Cosenza  
SANGIORGESE di San Giorgio Morgeto  
SERSALESE di Sersale  
SOFIOTA 2023 di Santa Sofia D'Epiro  
SPEZZANO ALBANESE di Spezzano Albanese  
SPORT PALMI 2018 di Palmi  
SPORTING CACCURI di Caccuri  
STALETTÌ di Stalettì  
STRONGOLI 2023 di Strongoli  
TARSIA 1976 di Tarsia  
TERRANOVA DA SIBARI di Terranova Da Sibari  
TIRIOLO 2023 di Tiriolo  
TORANOSARTANO di Torano Castello  
TORRE MELISSA CALCIO di Melissa  
U.S. GIRIFALCO di Girifalco  
ZUNGRESE di Zungri  
ammesse tra le "non aventi diritto" (a completamento organico):
AC. GALATRO CALCIO di Galatro  
NUOVA REAL SORRENTO di Crosia  
REAL COTRONEI 2009 Di Cotronei

Ultime dalle province