Seconda Categoria, resi noti organico e gironi della stagione 2025/2026 in Calabria

Il Comunicato Ufficiale numero 46 del Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2025/2026. Confermati i numeri ed il format dello scorso anno: sessanta squadre ai nastri di partenza, suddivise in cinque gironi da dodici ciascuno.

Inoltre, a seguito della rinuncia di Academy Girifalco, Saline Joniche e San Lorenzo Bellizzi, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione tra le non aventi diritto di Academy Galatro, Nuova Real Sorrento e Real Cotronei.

Nessun obbligo di fuoriquota, mentre l’inizio del campionato è stato posticipato a domenica 12 ottobre. I calendari verranno diramati con apposita pubblicazione dalle rispettive delegazioni.

ORGANICO CAMPIONATO - aventi diritto: