Seconda Categoria, resi noti organico e gironi della stagione 2025/2026 in Calabria

Il Comunicato Ufficiale numero 46 del Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2025/2026. Confermati i numeri ed il format dello scorso anno: sessanta squadre ai nastri di partenza, suddivise in cinque gironi da dodici ciascuno.
Inoltre, a seguito della rinuncia di Academy Girifalco, Saline Joniche e San Lorenzo Bellizzi, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione tra le non aventi diritto di Academy Galatro, Nuova Real Sorrento e Real Cotronei.
Nessun obbligo di fuoriquota, mentre l’inizio del campionato è stato posticipato a domenica 12 ottobre. I calendari verranno diramati con apposita pubblicazione dalle rispettive delegazioni.
ORGANICO CAMPIONATO - aventi diritto:
|ANTONIMINA
|di
|Antonimina
|ATLETICO CORIGLIANO
|di
|Corigliano Rossano
|ATLETICO FEROLETO
|di
|Feroleto Antico
|AUDACE SAN MARCO
|di
|San Marco Argentano
|BELVEDERE CALCIO
|di
|Belvedere Marittimo
|BRIATICO
|di
|Briatico
|C.S.P.R. 94
|di
|Caulonia
|CALOPEZZATI L. POLICASTRO
|di
|Calopezzati
|CITTÀ DI APRIGLIANO
|di
|Aprigliano
|CITTÀ DI CARIATI
|di
|Cariati
|CITTÀ DI TROPEA
|di
|Tropea
|COLOSIMI CALCIO
|di
|Colosimi
|COMPRENSORIO VIBONESE
|di
|Ionadi
|CONFLENTI
|di
|Conflenti
|CROPALATI A.S.D.
|di
|Cropalati
|FAGNANO
|di
|Fagnano Castello
|FRANCAVILLA LAGARIA
|di
|Francavilla Marittima
|FRANCICA
|di
|Francica
|KENNEDY J.F. AQUILE
|di
|Catanzaro
|KOMUNICANDO IKST
|di
|Cosenza
|MAC 3
|di
|Serrastretta
|MDA BELVEDERE DI SPINELLO
|di
|Belvedere Di Spinello
|MELICUCCHESE
|di
|Melicucco
|MILETO
|di
|Mileto
|N.P. SAN DEMETRESE 2021
|di
|San Demetrio Corone
|NEW F.G. SPORTING CROTONE
|di
|Crotone
|NUOVA GRISOLIA CALCIO
|di
|Grisolia
|NUOVA MEDIMO ORATORI
|di
|Dinami
|PAPANICE CALCIO
|di
|Crotone
|PIANOPOLI
|di
|Pianopoli
|POL. CITTÀ DI PALIZZI 1950
|di
|Palizzi
|RAFFAELE NICASTRO
|di
|Lamezia Terme
|REAL CROPANI
|di
|Cropani
|REAL JANO
|di
|Catanzaro
|REAL MALVITO 2024
|di
|Malvito
|REAL SOVERIA SIMERI
|di
|Soveria Simeri
|REAL TAURIANOVA
|di
|Taurianova
|RICADESE
|di
|Ricadi
|SAN CALOGERO CALIMERA
|di
|San Calogero
|SAN COSTANTINO CALABRO
|di
|San Costantino Calabro
|SAN FERDINANDO 1882
|di
|San Ferdinando
|SAN MICHELE DONNICI
|di
|Cosenza
|SANGIORGESE
|di
|San Giorgio Morgeto
|SERSALESE
|di
|Sersale
|SOFIOTA 2023
|di
|Santa Sofia D'Epiro
|SPEZZANO ALBANESE
|di
|Spezzano Albanese
|SPORT PALMI 2018
|di
|Palmi
|SPORTING CACCURI
|di
|Caccuri
|STALETTÌ
|di
|Stalettì
|STRONGOLI 2023
|di
|Strongoli
|TARSIA 1976
|di
|Tarsia
|TERRANOVA DA SIBARI
|di
|Terranova Da Sibari
|TIRIOLO 2023
|di
|Tiriolo
|TORANOSARTANO
|di
|Torano Castello
|TORRE MELISSA CALCIO
|di
|Melissa
|U.S. GIRIFALCO
|di
|Girifalco
|ZUNGRESE
|di
|Zungri
|ammesse tra le "non aventi diritto" (a completamento organico):
|AC. GALATRO CALCIO
|di
|Galatro
|NUOVA REAL SORRENTO
|di
|Crosia
|REAL COTRONEI 2009
|Di
|Cotronei
