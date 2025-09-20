Si avvicina il derby Vibonese-Reggina Trocini: “Sarà dura”

Vigilia di Vibonese-Reggina, gara fondamentale per entrambe. Ieri Trocini ha incontrato i giornalisti presentando il derby: «È stata decisamente una settimana migliore. Lavorare dopo una vittoria è diverso. Vedo i ragazzi crescere e questo è un ottimo segnale. La mia idea è sempre quella di affrontare una partita per volta, senza guardare troppo avanti perché non sai mai cosa ti capita e, quindi, testa alla sfida del “Razza”, successivamente ci focalizzeremo sulla Gelbison». (che si giocherà mercoledì alle 20.30, tornano le gare serali al “Granillo”, l’ultima a maggio 2023 con l’Ascoli).

Si entra in clima Vibonese e il tecnico avvisa i naviganti: «Si preannuncia una trasferta complicata. Affrontiamo una formazione competitiva che punta a raggiungere almeno i playoff. L’organico rossoblù è composto da elementi di categoria». Tornando a parlare della Reggina, si è soffermato sui singoli: «Palumbo ha qualità ed è stato utilizzato con continuità, Gatto, invece, non l’ho inserito prima perché aveva bisogno di conoscere meglio determinati meccanismi e in più non era al top della forma. Ho la convinzione che con la crescita fisica e tecnica del gruppo tutti avranno benefici, compresi i centrocampisti. Ne ho parecchi a disposizione in un ruolo così delicato e mi aspetto parecchio dalle loro prestazioni. Senza dimenticare che in attacco ho la fortuna di avere gente come Montalto e Ferraro, due centravanti di categoria. Sono giocatori forti, ma settimanalmente purtroppo qualcuno dovrà rimanere fuori. Si tratta di scelte dettate da diverse cose, anche se rimane un piacevole problema. Da titolari o da subentrati non fa differenza, l’importante è il rendimento». Passaggio su Rizzo e Pellicanò: «Ci daranno una mano, durante la settimana si allenano intensamente». L’allenatore ha fatto il punto sugli infortunati: «A parte Rosario Girasole che ha avuto una distorsione al ginocchio, non è comunque nulla di grave, gli altri sono riusciti a recuperare e mi riferisco a Edera e Lagonigro nuovamente a disposizione».

Diario. Si va verso l’undici che ha battuto la Nissa. Ferraro dovrebbe vincere il ballottaggio con Montalto. Trocini opterà ancora sul 4-3-3 e in conferenza stampa ha annunciato che a centrocampo e in attacco schiererà, da qui a fine campionato, sempre elementi over.

Mercato. La punta Christian Sturniolo, classe 2007, si trasferisce a titolo temporaneo all’Enna. Si pensava all’uscita di Distratto che al momento rimane.

