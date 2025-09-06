Operazione Nostalgia, Reggio è pronta ad accogliere i campioni. Sugli spalti anche una rappresentanza degli Asd Totò for special

Paolo Di Canio e Francesco Totti seduti accanto in tribuna? Possibile, ma non probabile. A meno che non ci si trovi nel bel mezzo del raduno più nostalgico di sempre del calcio anni '90: Reggio Calabria, 6 settembre, mancano poche ore alla partita delle partite legata a "Operazione Nostalgia" che riunisce alcuni tra i più forti giocatori dell'epoca che hanno solcato i campi di tutto il mondo. E le tribune, come da tradizione in occasione dei raduni promossi ormai da anni dal gruppo nato come pagina social ma ormai diventato virale anche ben oltre il web, pullulano di spettatori con le magliette dell'epoca. Questo scatto speciale abbinato all'articolo arriva da Luca Cavaliere e Daniele Lenti (modelli delle maglie di Roma e Lazio, per l'occasione), cosentino che ricopre anche il ruolo di guida dell'Asd Totò for special, associazione da tempo abbatte le barriere del pregiudizio e della cosiddetta "normalità". E che ogni singolo abitante della terra sia speciale a modo suo, il movimento guidato da Cavaliere lo insegna come meglio non potrebbe, non venendo meno alla passione sconfinata per il calcio: un sentimento incontenibile che ha portato un gruppetto dell'associazione al "Granillo" a lasciarsi incantare dai campionissimi del passato. E ha accomunato nello stesso metro quadrato le maglie di Totti e Di Canio. Roba che solo nei derby. O solo nei raduni di "Operazione Nostalgia".