Serie D, ecco la prima giornata del Girone I: Messina contro l'Athletic Palermo, Reggina in casa del Castrumfavara

È stato ufficializzato il calendario della prima giornata del Girone I di Serie D, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00. Spicca subito il derby tutto siciliano tra Messina e Athletic Palermo, mentre la Reggina farà il suo esordio stagionale in trasferta contro il Castrumfavara. Vibonese in casa contro il Paternò e Vigor contro l'Acireale.

Completano il programma: Gelbison–Sambiase, Nissa–Milazzo, Nuova Igea Virtus–Sancataldese, Ragusa–Enna e Savoia–Città di Gela