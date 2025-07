Calcio calabrese, Eccellenza e Promozione 2025-26. Scaduto il termine per la procedura d'iscrizione

È scaduto domenica 20 luglio il termine per la procedura telematica di iscrizione ai campionati di Eccellenza e Promozione con il completamento dell’iter da parte di 46 società sulle 48 aventi diritto in organico: assenti Locri nel massimo campionato regionale e San Luca in Promozione, che non saranno quindi presenti ai nastri di partenza. Il Consiglio Direttivo del CR Calabria, di conseguenza, ha provveduto al ripescaggio dello Stilomonasterace nel campionato di Eccellenza (avente diritto, perdente spareggio play off Promozione) e di Rocca di Neto e Pino Donato Taverna in Promozione (anch’esse aventi diritto da perdenti spareggi play off di Prima Categoria) ed ha successivamente reso noto l’elenco completo delle società partecipanti ai due massimi campionati regionali per la prossima stagione sportiva 2025/2026, andando anche a comporre i due gironi del torneo di Promozione. La data fissata per l’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è domenica 14 settembre 2025.