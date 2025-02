L'Elite Round di qualificazione all'Europeo si giocherà in Calabria: Italia-Lettonia a Crotone, Italia-Spagna e Francia-Italia a Catanzaro

Sarà la Calabria a ospitare, dal 19 al 25 marzo, l'Elite Round di qualificazione all'Europeo Under 19. L'Italia, campione d'Europa nel 2023, affronterà Lettonia, Spagna e Francia, con un solo posto in palio per la fase finale che si giocherà in Romania dal 13 al 26 giugno.

La prima partita che vedrà impegnati gli Azzurrini di Alberto Bollini, quella di mercoledì 19 contro la Lettonia (ore 17), si giocherà allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone, mentre le restanti due - quella di sabato 22 contro gli spagnoli (ore 17) e quella di martedì 25 (ore 15) contro i francesi - si disputeranno allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro. Cosenza, infine, ospiterà le restanti tre partite: Spagna-Francia, Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna, si giocheranno presso il centro sportivo 'Real Cosenza'.

Se per la Nazionale Under 19 sarà la prima volta a Crotone e Catanzaro, la Calabria nell'ultimo anno e mezzo ha ospitato diversi eventi legati alle Nazionali: nell'ottobre del 2023 il Round 1 di qualificazione all'Europeo Under 17 Femminile a Cosenza e la sfida di Elite League Under 20 tra Italia e Polonia proprio a Catanzaro. E sempre Cosenza, nell'aprile del 2024, è stata il teatro di Italia-Paesi Bassi, gara valida per le qualificazioni a Women's EURO 2025. L'ultimo precedente a Crotone risale invece a un Italia-Portogallo Under 20 dell'ottobre 2018, terminato 2-1 per i portoghesi.