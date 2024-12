Verso Cosenza-Catanzaro, il comunicato congiunto delle due società: “Si giochi con le tifoserie”

“Il derby è rivalità sportiva e agonismo, ma noi vorremmo che fosse anche un momento di festa e di valorizzazione dell’immagine della Calabria. Allo stadio San Vito Gigi Marulla il prossimo 26 dicembre, così come in occasione della gara di ritorno al “Ceravolo” auspichiamo che sia consentito l’afflusso di tifosi ospiti”. – Così i presidenti del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e dell’US Catanzaro Floriano Noto – “Un settore vuoto, non colorato, silenzioso, rappresenterebbe una sconfitta per tutto il mondo dello sport. Consapevoli dell’importanza del rispetto delle regole e della tutela dell’ordine pubblico, confidiamo che le autorità competenti, trovino le giuste soluzioni per garantire lo svolgimento della gara con la presenza delle due tifoserie, in piena sicurezza. Sarebbe un segnale positivo e utile a cancellare l’episodio isolato che ha caratterizzato il derby della scorsa stagione”.