Cosenza, Caserta vuole entrare nel libro della storia rossoblù: “Giochiamo per i tifosi, ci hanno dato una grossa mano”

«Voglia, determinazione e cuore». Fabio Caserta punterà su queste caratteristiche per portare a casa il derby ed entrare nella storia del Cosenza. I rossoblù si presentano all’esame “Ceravolo” per ricambiare l’affetto dimostrato dai tifosi in questi giorni. «Sono stati fantastici, si sono presentati mercoledì in allenamento e ci hanno detto di viverla serenamente perché a farsi carico delle tensioni e delle ansie ci penseranno loro. Sono state parole che ci sono “arrivate”, ci hanno dato una mano. È inevitabile però che in una partita importante come questa, le pressioni ce le abbiano tutti. Dobbiamo essere bravi a tenerle a bada. Il prepartita è sempre insidioso, sono comunque sfide che si preparano da sole. Ogni sportivo vuole esserci in questo tipo di competizioni. Per ottenere un risultato positivo è tanto importante la componente mentale quanto quella tattica».

«Il Catanzaro – prosegue l’allenatore del Cosenza nella presentazione del derby – ci aggredirà subito, noi dovremo farci trovare preparati senza lasciarci intimorire. Dobbiamo limitare le qualità degli avversari e pensare soltanto a noi. Loro sono reduci dalla promozione, da un campionato stravinto. A questo hanno aggiunto altre certezze con l’inizio della serie B ma pure noi abbiamo fatto un bel percorso fin qui. Mi auguro possa essere un derby bello sia in campo sia sugli spalti perché sarà lo spot della Calabria a livello nazionale».

