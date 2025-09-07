Derby all'insegna dell'equilibrio, tra Crotone e Cosenza finisce 0-0

CROTONE-COSENZA 0-0

CROTONE (4-2-3-1): Merelli 6,5 ; Andreoni 6 , Cargnelutti 6 , Di Pasquale 6 (40'st Berra sv) , Guerra 6,5 ; Vinicius 6 (26'st Gallo 6), Sandri 6,5 ; Zunno 6 (26'st Piovanello 5,5) , Murano 5,5 (26'st Perlingieri 5,5) , Maggio 5,5 (29'st Stronati 6) ; Gomez 6 . All Longo 6.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel 7; Cimino 6, Dametto 6,5, Caporale 6,5, Ferrara 6; Kouan 6 (1'st Begheldo 6,5), Langella 7, Contiliano 6 ; Florenzi 6, Cannavò 5,5(16'st Ricciardi 6,5); Mazzocchi 6(42'st Achour sv). All. Busce' 6,5.

ARBITRO: Gianquinto di Parma 6. Assistenti: Russo di Torre Annunziata e Gentile di Isernia.

NOTE: Totale biglietti 6.243 incasso 38.433,47. Ammoniti: Kouan, Andreoni, Cannavo', Dametto, Cimino, Di Pasquale, Sandri. Angoli:4-4. Recuperi: 3’pt, 4’st

CROTONE - Derby a reti inviolate allo “Scida”, ma non privo di emozioni. Crotone e Cosenza si annullano in uno 0-0 denso di contrasti, tensione e qualche occasione che avrebbe potuto cambiare il destino della gara. Partenza più vivace dei pitagorici, vicini al vantaggio al 34’ con Zunno, fermato da un intervento prodigioso di Vettorel. I silani si affacciano soprattutto con Cannavò e Mazzocchi, ma senza precisione. Il primo tempo si chiude tra proteste crotonesi per un mancato secondo giallo a Kouan, sostituito all’intervallo da Begheldo. Nella ripresa il ritmo resta basso, ma i duelli a centrocampo accendono la contesa. Al 13’ il Cosenza costruisce una bella occasione con Florenzi, respinta da Merelli. Al 16’ risponde il Crotone con due chance consecutive: punizione di Maggio e colpo di testa impreciso di Cargnelutti. Longo inserisce forze fresche e la partita cambia: Perlingieri e Piovanello portano vivacità, con il primo che al 33’ sfiora il gol e il secondo vicino alla deviazione vincente al 35’. Brivido anche dall’altra parte con Ricciardi, che conclude di poco fuori. Nel finale forcing rossoblù con corner e conclusioni dalla distanza, ma Langella rischia di sorprendere Merelli in pieno recupero. Alla fine, però, nessuno sfonda: resta un punto a testa e tanta intensità in un derby equilibrato.