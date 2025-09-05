Regionali Calabria, il M5S presenta i candidati per la circoscrizione Centro I NOMI

Sarà presentata oggi pomeriggio, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale per la circoscrizione centro, a sostegno della candidatura a presidente di Pasquale Tridico, alla guida della coalizione progressista.

Gli otto candidati

Sono otto i nomi ufficiali che correranno con il M5S: Marco Miceli, Chiara Patertì, Elisabetta Maria Barbuto, Luigi Antonio Stranieri, Daniela Francesca Iannazzo, Ilario Sorgiovanni, Olinda Suriano e Terri Boemi.

Il metodo di selezione

Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la propria linea di trasparenza e partecipazione. Anche in questa tornata elettorale, infatti, è stato consentito a tutti gli iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali. Una scelta che il M5S rivendica come espressione di democrazia dal basso, capace di raccogliere le istanze provenienti dai territori.